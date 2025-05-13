«Эдмонтон» обыграл «Вегас» благодаря дублю Хенрика и близок к выходу в полуфинал КС

Утром 13 мая завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей двумя заброшенными шайбами отличился канадский нападающий Адам Хенрик, ещё один гол на свой счёт записал Эвандер Кейн. Звёздный форвард Коннор Макдэвид отметился результативной передачей.

После сегодняшнего матча «Ойлейрз» повели в серии игр с «Вегасом» со счётом 3-1. Следующий матч между командами состоится 15 мая. Начало — в 4:30 мск.