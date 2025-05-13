Александр Овечкин вышел на второе место в Кубке Стэнли по необычному показателю

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забил свой 26-й гол в рамках Кубка Стэнли в случае, когда его команда уступала в серии плей-офф. По данному показателю он обошёл Люка Робитайла (25) и вышел на второе место, сравнявшись с Патриком Марло. До рекорда Бретта Халла (27) 39-летнему форварду осталось забить один гол.
На льду «Леново Центра» в американском Роли завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева льда одержали победу со счётом 5:2 и вышли вперёд в серии — 3-1.
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