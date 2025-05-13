«Каролина» в своей истории не проиграла ни одной серии плей-офф при счёте 3-1

«Каролина Харрикейнз» в своей истории выступления в розыгрышах Кубка Стэнли не проиграла ни одной серии плей-офф при счёте 3-1. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Напомним, именно с таким счётом «ураганы» ведут в серии с «Вашингтон Кэпиталз». Отмечается, что статистика «Каролины» при счёте 3-1 — восемь побед и ни одного поражения.
В пятых матчах при счёте 3-1 в противостоянии статистика «Харрикейнз» равная — четыре победы и четыре поражения. Напомним, пятая игра в серии с «Вашингтоном» состоится в ночь на 16 мая и начнётся в 2:00 мск.
В ночь с 12 на 13 мая мск на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева льда одержали победу с результатом 5:2.
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