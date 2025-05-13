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«Каролина» в своей истории не проиграла ни одной серии плей-офф при счёте 3-1

«Каролина» в своей истории не проиграла ни одной серии плей-офф при счёте 3-1
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«Каролина Харрикейнз» в своей истории выступления в розыгрышах Кубка Стэнли не проиграла ни одной серии плей-офф при счёте 3-1. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Напомним, именно с таким счётом «ураганы» ведут в серии с «Вашингтон Кэпиталз». Отмечается, что статистика «Каролины» при счёте 3-1 — восемь побед и ни одного поражения.

В пятых матчах при счёте 3-1 в противостоянии статистика «Харрикейнз» равная — четыре победы и четыре поражения. Напомним, пятая игра в серии с «Вашингтоном» состоится в ночь на 16 мая и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В ночь с 12 на 13 мая мск на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева льда одержали победу с результатом 5:2.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24     2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05     2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18     3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24     3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp)     4:2 Уокер (Холл) – 56:45     5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39    
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