Овечкин высказался о поражениях «Вашингтона» в серии Кубка Стэнли с «Каролиной»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражениях столичного клуба в серии Кубка Стэнли — 2025 с «Каролиной Харрикейнз» (1-3).

«Если вы посмотрите на прошлую и эту игру, у нас есть возможности сразу же выйти вперёд, но мы просто должны найти способ забить гол. Мы должны забивать «грязные» голы, на добиваниях, после подправлений», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В ночь с 12 на 13 мая мск на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева льда одержали победу с результатом 5:2.