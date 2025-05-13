Овечкин высказался о поражениях «Вашингтона» в серии Кубка Стэнли с «Каролиной»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражениях столичного клуба в серии Кубка Стэнли — 2025 с «Каролиной Харрикейнз» (1-3).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24 2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05 2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18 3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24 3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp) 4:2 Уокер (Холл) – 56:45 5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39
«Если вы посмотрите на прошлую и эту игру, у нас есть возможности сразу же выйти вперёд, но мы просто должны найти способ забить гол. Мы должны забивать «грязные» голы, на добиваниях, после подправлений», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
В ночь с 12 на 13 мая мск на льду «Леново Центра» в американском Роли завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева льда одержали победу с результатом 5:2.
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