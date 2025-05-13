Свечников установил новый рекорд среди россиян по голам в пустые ворота в Кубке Стэнли
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забил гол в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2). Форвард отправил шайбу в пустые ворота столичной команды.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24 2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05 2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18 3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24 3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp) 4:2 Уокер (Холл) – 56:45 5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Свечников забросил свою пятую шайбу в пустые ворота в рамках Кубка Стэнли и установил новый рекорд по данному показателю среди россиян. Свечников обошёл Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4), Александра Могильного (4) и Валерия Ничушкина из «Колорадо Эвеланш» (4). Андрей также вышел на первое место в истории «Каролины»/«Хартфорда» по голам в пустые ворота в плей-офф, обогнав Себастьяна Ахо (4).
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