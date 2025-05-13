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Сопин оценил назначение Луи Робитайла на пост главного тренера «Омских Крыльев»

Сопин оценил назначение Луи Робитайла на пост главного тренера «Омских Крыльев»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин оценил назначение канадского специалиста Луи Робитайла на пост главного тренера «Омских Крыльев».

«В течение четырёх лет с момента создания «Омские Крылья» не смогли показать спортивный результат, достойный нашего клуба. Кроме того, команда не подпитывала «Авангард», не развивала игроков. Нам необходимо изменить подход как к комплектованию «Крыльев», так и к работе главного тренера. По этой причине мы пригласили на эту должность иностранного специалиста.

Луи Робитайл – опытный тренер, умеющий развивать молодёжь. Он доказал это своей работой как с клубными юниорскими командами Канады, так и со сборными, юниорской и молодёжной. Кроме того, он находится в хорошем контакте с Ги Буше. Мы хотим, чтобы наш фарм-клуб играл в один хоккей по одной системе с основной командой – так переход из юниорского, молодёжного хоккея через фарм-клуб во взрослый хоккей будет даваться ребятам легче. То же самое касается игроков на двусторонних контрактах, которые по ходу сезона могут сменить ВХЛ на КХЛ и обратно. Наша главная цель – выстроить единую систему подготовки и развития хоккеистов по всей вертикали «Авангарда», — цитирует Сопина пресс-служба «Авангарда».

Луи Робитайлу 43 года, он тренирует с 2011 года и большую часть своей карьеры провёл в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Также работал с молодёжными сборными Канады разных возрастов в качестве ассистента главного тренера, в 2015 году выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира, в 2022 – золотую медаль молодёжного чемпионата мира.

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