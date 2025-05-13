Сопин оценил назначение Луи Робитайла на пост главного тренера «Омских Крыльев»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин оценил назначение канадского специалиста Луи Робитайла на пост главного тренера «Омских Крыльев».

«В течение четырёх лет с момента создания «Омские Крылья» не смогли показать спортивный результат, достойный нашего клуба. Кроме того, команда не подпитывала «Авангард», не развивала игроков. Нам необходимо изменить подход как к комплектованию «Крыльев», так и к работе главного тренера. По этой причине мы пригласили на эту должность иностранного специалиста.

Луи Робитайл – опытный тренер, умеющий развивать молодёжь. Он доказал это своей работой как с клубными юниорскими командами Канады, так и со сборными, юниорской и молодёжной. Кроме того, он находится в хорошем контакте с Ги Буше. Мы хотим, чтобы наш фарм-клуб играл в один хоккей по одной системе с основной командой – так переход из юниорского, молодёжного хоккея через фарм-клуб во взрослый хоккей будет даваться ребятам легче. То же самое касается игроков на двусторонних контрактах, которые по ходу сезона могут сменить ВХЛ на КХЛ и обратно. Наша главная цель – выстроить единую систему подготовки и развития хоккеистов по всей вертикали «Авангарда», — цитирует Сопина пресс-служба «Авангарда».

Луи Робитайлу 43 года, он тренирует с 2011 года и большую часть своей карьеры провёл в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Также работал с молодёжными сборными Канады разных возрастов в качестве ассистента главного тренера, в 2015 году выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира, в 2022 – золотую медаль молодёжного чемпионата мира.