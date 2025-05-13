Квартальнов: приглашение Радулова — самый крутой ход «Локомотива»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о влиянии нападающего Александра Радулова на игру ярославского «Локомотива».

«Приглашение Радулова — самый крутой ход. Зная Александра, его рабочую этику, могу так сказать. Простой пример. ЦСКА, разминка перед тренировкой, баскетбол — он проиграл всего пару раз. Но после этих поражений шум стоял! Он ругался на себя, на всех. Он не мирится с поражением никогда! Саша неугомонный парень, себя не щадит и других заводит. Все молодые ребята, глядя на него, тоже стали сильнее. Радулов делает команду сильнее в реализации тренерских мыслей, приятно наблюдать за тем, как он работает», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

Сегодня, 13 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду челябинский «Трактор». Игра начнётся в 19:00 мск.