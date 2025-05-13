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Владимир Крикунов: Овечкин разозлится сам на себя и забьёт ещё

Владимир Крикунов: Овечкин разозлится сам на себя и забьёт ещё
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал игру капитана «Вашингтон Кэпиатлз» Александра Овечкина в серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1-3). Российский форвард в четвёртом матче серии с «Каролиной» (2:5) забил гол, который стал для него первым в данном противостоянии.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24     2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05     2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18     3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24     3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp)     4:2 Уокер (Холл) – 56:45     5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39    

«Молодому игроку сказали бы, что надо лезть на ворота. Александр больше забивает со своего места, и, значит, ему надо искать моменты. Если его прикрывают, то ему надо сыграть грамотно: с его опекуном подъехать к другому игроку, чтобы около него было два соперника. Тогда у «Вашингтона» появится свободный игрок, и команда может забить. А так, конечно, ему не дают забивать персонально.

Овечкин не уходит от силовой борьбы. Если бы от этого зависело, он бы и бил, и колотил. В плей-офф игры более напряжённые, более злые. Овечкин это знает. Я думаю, он разозлится сам на себя и забьёт ещё», — приводит слова Крикунова ТАСС.

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