Владимир Крикунов: Овечкин разозлится сам на себя и забьёт ещё

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал игру капитана «Вашингтон Кэпиатлз» Александра Овечкина в серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (1-3). Российский форвард в четвёртом матче серии с «Каролиной» (2:5) забил гол, который стал для него первым в данном противостоянии.

«Молодому игроку сказали бы, что надо лезть на ворота. Александр больше забивает со своего места, и, значит, ему надо искать моменты. Если его прикрывают, то ему надо сыграть грамотно: с его опекуном подъехать к другому игроку, чтобы около него было два соперника. Тогда у «Вашингтона» появится свободный игрок, и команда может забить. А так, конечно, ему не дают забивать персонально.

Овечкин не уходит от силовой борьбы. Если бы от этого зависело, он бы и бил, и колотил. В плей-офф игры более напряжённые, более злые. Овечкин это знает. Я думаю, он разозлится сам на себя и забьёт ещё», — приводит слова Крикунова ТАСС.