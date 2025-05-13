Каменский оценил отсутствие российских вратарей в списке лучших в НХЛ начала XXI века

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский оценил новость о том, что российские вратари не попали в сборную лучших игроков НХЛ первой четверти XXI века.

«Я думаю, что наши ребята, конечно, достойны оказаться в этом списке. И Бобровский, и Василевский, и Шестёркин, и Сорокин, и многие другие ребята, которые играют ведущие роли в своих командах, которые тащат за собой команды. Они должны были попасть в эту сборную», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

По итогам опроса в число лучших игроков НХЛ первой четверти XXI века среди вратарей вошли Мартин Бродо («Нью-Джерси Дэвилз»), Марк-Андре Флёри («Питтсбург Пингвинз»), Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Роберто Луонго («Флорида Пантерз»), Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс») и Патрик Руа («Колорадо Эвеланш»).