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Вайсфельд назвал главное преимущество «Локомотива» перед «Трактором» в финальной серии

Вайсфельд назвал главное преимущество «Локомотива» перед «Трактором» в финальной серии
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Трактором».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Главное преимущество «Локомотива» перед «Трактором» — ровный состав (все четыре звена), системная игра, все давно играют вместе — высокая сыгранность, взаимопонимание. Вратарь, я думаю, сильнее. Лидеры у «Трактора» показывают более яркую игру, чем у «Локомотива». Если большинство игроков покажут свою лучшую игру, то у них есть шансы обыграть «Локомотив».

Ответ на вопрос о том, как действовать командам, чтобы быть сильнее соперника, банален: попытаться минимизировать ошибки, исключить грубые ошибки, необоснованные удаления, дисциплина должна быть высокой. В каком состоянии команды подойдут к этим играм, как подготовятся, кто в какой форме будет — вот эти все нюансы будут влиять на результат», — приводит слова Вайсфельда «РБК Спорт».

Сегодня, 13 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду челябинский «Трактор». Игра начнётся в 19:00 мск.

Матч «Локомотив» — «Трактор» 13 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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