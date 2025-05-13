Вайсфельд назвал главное преимущество «Локомотива» перед «Трактором» в финальной серии

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Трактором».

«Главное преимущество «Локомотива» перед «Трактором» — ровный состав (все четыре звена), системная игра, все давно играют вместе — высокая сыгранность, взаимопонимание. Вратарь, я думаю, сильнее. Лидеры у «Трактора» показывают более яркую игру, чем у «Локомотива». Если большинство игроков покажут свою лучшую игру, то у них есть шансы обыграть «Локомотив».

Ответ на вопрос о том, как действовать командам, чтобы быть сильнее соперника, банален: попытаться минимизировать ошибки, исключить грубые ошибки, необоснованные удаления, дисциплина должна быть высокой. В каком состоянии команды подойдут к этим играм, как подготовятся, кто в какой форме будет — вот эти все нюансы будут влиять на результат», — приводит слова Вайсфельда «РБК Спорт».

Сегодня, 13 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду челябинский «Трактор». Игра начнётся в 19:00 мск.