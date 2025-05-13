Николай Заварухин предположил, кто одержит победу в финальной серии Кубка Гагарина

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором».

«Локомотив» очень ровно прошёл по регулярному чемпионату. Команда строилась с 2011 года, здорово школа работала, собрались мастеровитые ребята. Саша Радулов очень помогает команде. Будет упорный финал. В «Тракторе» собраны классные нападающие, одна из лучших атак в лиге, которая продолжает прогрессировать. Хорошие звенья, плюс важную роль играет Вова Ткачёв как капитан команды, он помогает молодым развиваться.

Две сильные команды, два достойных соперника. «Локомотив» заслужил стать чемпионом, поставлю на их победу в семи матчах», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.