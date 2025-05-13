Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Николай Заварухин предположил, кто одержит победу в финальной серии Кубка Гагарина

Николай Заварухин предположил, кто одержит победу в финальной серии Кубка Гагарина
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» очень ровно прошёл по регулярному чемпионату. Команда строилась с 2011 года, здорово школа работала, собрались мастеровитые ребята. Саша Радулов очень помогает команде. Будет упорный финал. В «Тракторе» собраны классные нападающие, одна из лучших атак в лиге, которая продолжает прогрессировать. Хорошие звенья, плюс важную роль играет Вова Ткачёв как капитан команды, он помогает молодым развиваться.

Две сильные команды, два достойных соперника. «Локомотив» заслужил стать чемпионом, поставлю на их победу в семи матчах», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.

Материалы по теме
Гру пытается «лить масло по ушам» Никитину. Но в «Локомотиве» это давно проходили
Гру пытается «лить масло по ушам» Никитину. Но в «Локомотиве» это давно проходили
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android