Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Локомотив — Трактор: онлайн-трансляция первого матча финала плей-офф КХЛ 2024-2025 начнётся в 19:00 МСК

«Локомотив» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча финала плей-офф КХЛ начнётся в 19:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду челябинский «Трактор». Игра начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Встречу покажут телеканалы «Матч ТВ», КХЛ и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Трактор» 13 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

«Локомотив» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025 одержал победы над «Торпедо» (4-0), «Авангардом» (4-3) и «Салаватом Юлаевым» (4-1). Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша плей-офф КХЛ одолел владивостокский «Адмирал» (4-2), минское «Динамо» (4-1) и московское «Динамо» (4-1).

Следующая игра в Ярославле состоится 15 мая. Затем команды проведут два матча в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 17 и 19 мая. При необходимости следующие матчи серии пройдут 21, 23 и 25 мая.

Календарь Кубка Гагарина
Сетка Кубка Гагарина
Материалы по теме
Гру пытается «лить масло по ушам» Никитину. Но в «Локомотиве» это давно проходили
Гру пытается «лить масло по ушам» Никитину. Но в «Локомотиве» это давно проходили
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android