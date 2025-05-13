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Гендиректор «Салавата Юлаева» подвёл итоги сезона для уфимского клуба

Гендиректор «Салавата Юлаева» подвёл итоги сезона для уфимского клуба
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подвёл итоги сезона для уфимского клуба. Напомним, «Салават Юлаев» в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2025 проиграл «Локомотиву» (1-4).

«Сезон был неплохой. Отметим, что мы вошли в топ-4, для нас это очень важный результат. Главное, команда приобрела огромный опыт в играх плей-офф, стала крепче. Мы взяли то, чего не хватало в двух предыдущих сезонах, когда не проходили первый раунд. Сейчас это действительно чувствуется, что первый и второй раунд укрепили команду во многих аспектах. Думаю, этот опыт поможет нам в следующем сезоне», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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