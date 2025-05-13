«Мы прошли достойно, ребята сделали шаг вперёд». Козлов — о сезоне «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги сезона для уфимского клуба. Напомним, «Салават Юлаев» в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2025 проиграл «Локомотиву» (1-4).

«Сезон получился хорошим. Попасть в четвёрку – большое достижение с учётом того, через что мы проходили в предыдущие годы. Ребята сделали шаг вперёд в развитии как личности и игроки. Было много позитива, несмотря на сложности, которые у нас были. Мы прошли это достойно. За сезон оценка удовлетворительная», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее итоги сезона для «Салавата Юлаева» подвёл генеральный директор Ринат Баширов.