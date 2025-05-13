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Виктор Козлов высказался о своём будущем в «Салавате Юлаеве»

Виктор Козлов высказался о своём будущем в «Салавате Юлаеве»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о своём будущем в уфимском клубе, заявив, что хотел бы продолжить работу в команде.

«Ведём переговоры, они близки к завершению. У меня есть желание продолжить работу в этом клубе», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев. Отметим, что Козлов возглавляет уфимскую команду с 2022 года.

Отметим, что ранее Виктор Козлов подвёл итоги сезона для уфимского клуба.

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