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Изменены даты финальной серии Кубка Чемпиона России ВХЛ

Изменены даты финальной серии Кубка Чемпиона России ВХЛ
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Пресс-служба OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ объявила об изменении дат финальной серии Кубка Чемпиона России.

«В связи с проведением 13 мая 2025 года седьмого решающего матча полуфинала второго этапа OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ между командами «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород), а также с учётом запроса ТВ-партнёра лиги и загруженности спортсооружений, принято решение об изменении дат проведения финальной серии Кубка Чемпиона России.

Матчи пройдут 17, 19, 21, 23, 25*, 27* и 29* мая 2025 года.

* — если понадобятся», — сказано в заявлении лиги.

Напомним, счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

«Динамо-Санкт-Петербург» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3-3;
«Химик» (Воскресенск) — «Югра» — 4-1.

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