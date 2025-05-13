Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался о селекционной работе уфимского клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о селекционной работе уфимского клуба.

– Почему не удалось собрать длинную скамейку? Будет ли состав более глубоким?

– Сейчас можно сказать, что глубины не хватало, где-то помешали травмы. Нужно было соблюсти баланс между ресурсами, которые имеем, и составом и молодёжью, которые у нас есть. Важна даже не бронза, а попадание в топ-4. Это говорит, что мы выбрали правильное направление. Может, если бы у нас все были здоровы, мы бы сейчас играли в финале. Путь, который мы выбрали, верный. Мы не можем разбрасываться средствами и набирать два состава. У тренерского штаба есть решение этих позиций, он способен принять решения, которые компенсирует проблемы в составе.

Жалели, что в течение сезона не могли предоставить игрока, который бы сейчас точно помог, но решение находилось. Не хватало того же Ивана Дроздова. Благодаря опыту, который мы приобрели, сможем, надеюсь, собрать сбалансированную команду, на которую потребуется большое количество денег. Цели будем ставить самые высокие.

Сегодня будет первое совещание по вопросам состава. Виктор Николаевич только вернулся после выходных. Хочется, чтобы какой-то запас своевременный был. Вся система работает, чтобы можно было взять не только с рынка, но и из «Толпара» и «Тороса». В этом сезоне такое было, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.