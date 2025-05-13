«Надеюсь, всё будет хорошо». Баширов — о финансировании «Салавата Юлаева»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос о финансировании уфимского клуба.

– Как обстоит вопрос с финансированием?

– Правительство нам помогает, берёт на себя большое количество расходов, которые нам компенсируют. Надеюсь, всё будет хорошо, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.

Отметим, что по ходу текущего и прошлого сезонов в уфимском клубе наблюдались задержки по выплатам заработных плат игрокам и работникам «Салавата Юлаева».