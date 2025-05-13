Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Надеюсь, всё будет хорошо». Баширов — о финансировании «Салавата Юлаева»

«Надеюсь, всё будет хорошо». Баширов — о финансировании «Салавата Юлаева»
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос о финансировании уфимского клуба.

– Как обстоит вопрос с финансированием?
– Правительство нам помогает, берёт на себя большое количество расходов, которые нам компенсируют. Надеюсь, всё будет хорошо, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.

Отметим, что по ходу текущего и прошлого сезонов в уфимском клубе наблюдались задержки по выплатам заработных плат игрокам и работникам «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался о селекционной работе уфимского клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android