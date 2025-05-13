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Баширов — о Вязовом: «Сиэтл» им интересуется, не исключено, что он уедет

Баширов — о Вязовом: «Сиэтл» им интересуется, не исключено, что он уедет
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о формировании состава на следующий сезон и прокомментировал будущее голкипера Семёна Вязового.

— В приоритете будет сохранение состава и усиление позиций, которое мы не смогли произвести в этом сезоне. Основа уже есть. Ребята заматерели, на них можно опираться. Это облегчает нам поиск, какие-то позиции уже закрыты. Ни одной фамилии, кто точно покинет команду, пока нет. Сейчас сказать такого не можем.

– Как идут переговоры с Вязовым?
– Вчера на нас вышли его представители, пока не начинали разговоров. «Сиэтл» им интересуется, не исключено, что он уедет. Оттуда интерес есть, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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