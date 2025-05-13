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Гендиректор «Салавата Юлаева» ответил на вопрос, останется ли Шелдон Ремпал в клубе

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос, останется ли нападающий Шелдон Ремпал в уфимской команде.

– Есть понимание, останется ли Ремпал?

– Сегодня начинаем формирование команды. Мы на связи с представителями. Не могу сказать чего-то определённого. Но информация, что он точно будет в каком-то клубе, не соответствует действительности, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ремпал стал лучшим бомбардиром «Салавата Юлаева» в плей-офф. Канадский нападающий набрал 21 (8+13) очко в 19 играх в плей-офф за уфимцев.

«Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.