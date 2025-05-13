Главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал, какие травмы были у Джоша Ливо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, какие травмы были у нападающего Джоша Ливо по ходу сезона.

– Какие травмы были у Ливо?

– Сначала он получил сотрясения мозга, которые имели эффект на один глаз. А потом это были связки колена. Доктор говорил — компрессионный ушиб. Для жизни нормально, а в хоккей это не позволяло выступать на его уровне, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В розыгрыше Кубка Гагарина Ливо провёл 14 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков. В регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025 форвард стал лучшим бомбардиром, набрав 80 (49+31) очков, и снайпером, записав на свой счёт 49 голов.