Баширов ответил на вопрос, готов ли «Салават» платить 100 млн рублей Ремпалу

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос, готов ли клуб платить 100 млн рублей нападающему Шелдону Ремпалу.

– Готовы ли платить 100 млн Ремпалу?

– Не хотели бы это комментировать. Сейчас все команды начинают формировать составы. В публичную плоскость не хотели бы выносить. Есть что сказать, но мы не можем, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ремпал стал лучшим бомбардиром «Салавата Юлаева» в плей-офф. Канадский нападающий набрал 21 (8+13) очко в 19 играх в плей-офф за уфимцев.

«Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.