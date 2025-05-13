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«Он обладает потенциалом, ещё может вести за собой». Козлов — о Григории Панине

«Он обладает потенциалом, ещё может вести за собой». Козлов — о Григории Панине
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос, может ли защитник Григорий Панин остаться в команде на следующий сезон.

– Поможет ли Панин в следующем сезоне, если останется?
– Он обладает потенциалом, ещё может вести за собой. Если у него будут желание и стремление так же работать и трудиться, всё возможно, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года. За всю карьеру в КХЛ Григорий провёл 676 игр, забил 30 голов и сделал 102 передачи, всего набрал 132 очка, а также 1413 штрафных минут.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.

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