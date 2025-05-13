«Для меня это было неожиданно». Козлов — о предложении главы Башкирии остаться в клубе

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о своих эмоциях после обращения главы Башкортостана Радия Хабирова, в котором он предложил специалисту остаться в уфимской команде.

– Обращение главы Башкирии повлияло на ваше решение остаться в клубе?

– Для меня это было неожиданно, не буду скрывать. Очень приятно. Я горд, что мне сделали такое предложение. Не думаю, что кто-то бы отказался, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев. Отметим, что Козлов возглавляет уфимскую команду с 2022 года.