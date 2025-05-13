Главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал, не думает ли клуб вернуть Башкирова

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, не думает ли клуб вернуть 23-летнего нападающего Данила Башкирова, который может покинуть «Авангард» в межсезонье.

– Не думаете ли вернуть Башкирова?

– Мне он нравился как игрок. Важно, что у нас они попросят. Если уже писали в соцсетях, что тренер видит его у себя в команде. Это тоже хитрость – зачем такое писать? — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.