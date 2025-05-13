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Ринат Баширов: есть желание вернуть Мухамадуллина и Алексеева в «Салават Юлаев»

Ринат Баширов: есть желание вернуть Мухамадуллина и Алексеева в «Салават Юлаев»
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о желании вернуть в уфимский клуб защитника системы «Сан-Хосе Шаркс» Шакира Мухамадуллина и игрока обороны «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева.

– Нет ли желания вернуть Мухамадуллина и Алексеева?
– Конечно, такое желание есть. Думаю, Шакир останется. Алексеев, скорее всего, тоже. В течение сезона с его представителями постоянно на связи. Не можем сказать, что он думает о возвращении в Россию, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.

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