Гендиректор «Салавата» подробно высказался о судейской работе в серии с «Локомотивом»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подробно высказался о судейской работе в серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1-4).

– Делали ли запрос в судейский комитет по спорным эпизодам?

– Делали. Но ответов уже не читал, потому что результат не поменять. Много дискуссий по третьему матчу с «Локомотивом». Такие решения не идут на пользу нашему хоккею. Лига очень много делает для привлечения болельщиков, расширяет способы, которые могут увеличивать популярность лиги и хоккея. Но такие решения не идут на пользу точно. Не говорю, что мы бы выиграли серию. Ситуационно это повлияло. И болельщики к нам обращались, и куча звонков мне была. Это обидно.

Может, я где-то идолизирую НХЛ, но мне их позиция нравится – там всё сделано, чтобы продавать билеты. У нас такой философии нет. Клубы финансируются не за счёт билетов. Направленность совсем другая. Там бы приняли другое решение. Понимали бы, какой накал. В этой игре мы выложили всё и, не побоюсь сказать, заслуживали победу. Второй гол, который нам забили из-за проброса. По третьему голу читали разъяснения.

Сказал потом директору нашей хоккейной школы, что наших детей неправильно обучают броскам – нужно бросать с двух движений. Не понимаю, что такое бросок в два движения. Только человек, который не разбирается в игре, может так говорить. Что такое бросок в два движения? У тебя осталось две минуты до конца периода, ты проигрываешь важнейший матч. О чём ты думаешь, какие два движения? Зачем тебе нужен какой-то игрок, чтобы ударить по лицу? Шайба шла, он все силы вложил, чтобы по ней ударить.

Судьи после просмотра должны были принять справедливое решение. Слышал оправдание, что гол не был бы засчитан, потому что судья уже зажёг удаление. Но это формальность, несправедливое решение.

Меня министр финансов научил, когда я не мог решить проблему и нужно было обоснование. Он открывал стенной шкаф и доставал Конституцию. Находил статьи про совесть, справедливость, братство и так далее. Вот если послушать, что говорят руководители КХЛ, должен быть справедливый хоккей.

Для чего судья нужен? Он должен понимать суть вопроса, с чем люди пришли. Хотелось бы, чтобы не искали второе движение, а определяли, справедливо или нет. Когда команды в плей-офф борются, отдадим это на суд команд. Можно под эту логику принять и несправедливое решение. Но я бы принял другое решение исходя из того, что мне нужно привлекать людей, продавать билеты и поднимать интерес к хоккею.

Когда говорят, что две пары в финал прошли скучно, это подтверждает мои слова – интерес был снижен, борьбы не получилось. Это действует и на команду, хотя мы до конца боролись, два человека играли с переломами.

Надеюсь, эта дискуссия найдёт своё продолжение. Надо вносить изменения в правила. В четвёртой игре, когда тому же Иванову попало клюшкой в лицо, судья не сразу зажёг. Как только пауза возникла, только тогда свистнул. Надеюсь, это было выводом из третьего матча – не надо зажигать быстро, когда речь идёт о подъёме клюшки. Не знаешь, к чему это приведёт, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.