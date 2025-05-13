Баширов: «Салават Юлаев» готовит предложения по изменению правил в КХЛ

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что уфимский клуб готовит предложения по изменению правил в КХЛ.

– Будете ли предлагать единый формат судейства в регулярке и плей-офф?

– Уже готовим предложения по изменению правил. А насчёт этого вопроса не соглашусь. Регулярка одно, а плей-офф другое. Я сторонник того, чтобы эту разницу оставить. Если она направлена на интерес к хоккею. Должны быть судьи, которые правильно понимают, что такое хорошо, а что такое плохо для развития хоккея в КХЛ, — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.