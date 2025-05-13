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Баширов: «Салават» хотел выиграть Кубок Гагарина, соперники не были на голову нас сильнее

Баширов: «Салават» хотел выиграть Кубок Гагарина, соперники не были на голову нас сильнее
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, чего не хватило уфимскому клубу для победы в Кубке Гагарина.

«Не думаю, что какая-то команда могла назвать полуфинал своим потолком. Мы хотели выиграть Кубок Гагарина. Понимали, что соперники не на голову нас сильнее. Проблемы с составом были объективные. Если бы травм не было, мы бы прошли и никто не говорил бы, что мы плохо сработали в межсезонье. Риски учитывали, и они, к сожалению, сработали. Задача на следующий сезон – вдвойне минимизировать риски», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.

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