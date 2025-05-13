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Главный тренер «Салавата» рассказал, в чём Вязовой сыграл лучше, чем Самонов

Главный тренер «Салавата» рассказал, в чём Вязовой сыграл лучше, чем Самонов
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре голкиперов уфимского клуба Семёна Вязового и Александра Самонова.

– Почему Вязовой переиграл Самонова?
– Никто не сомневается в квалификации Александра. То, через что он прошёл и забрал, для него плюс. То, как он этим опытом воспользуется, и будет решать эту сложную задачу. У нас хорошая вратарская бригада, на которую можно положиться. Когда у одного что-то не идёт, второй его заменяет. Слово «переиграл» неправильное, Вязик просто увереннее играл. Самонов на себе протащил первый раунд, это всё он сделал. Надеюсь, наши вратари в будущем будут помогать друг другу, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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