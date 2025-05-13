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Нападающий Алексей Яковлев подписал новый контракт с «Сибирью»

Нападающий Алексей Яковлев подписал новый контракт с «Сибирью»
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Хоккейное агентство Шуми Бабаева объявило о том, что нападающий Алексей Яковлев подписал новый контракт с «Сибирью». Соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.

В сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги, 29-летний Алексей Яковлев провёл 65 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл семь матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

Напомним, новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи матчах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4. В регулярном сезоне-2024/2025 «Сибирь» заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков после 68 матчей.

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