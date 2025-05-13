Сушинский: на «Локомотив» будет давить поражение в финале прошлого сезона

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский заявил, что на «Локомотив» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором» будет давить поражение в финале прошлого сезона. Напомним, в решающей серии прошлого года ярославский клуб проиграл «Металлургу» (0-4).

«Не вижу психологического превосходства «Локомотива» над «Трактором» перед финальной серией. На Ярославль как раз давит поражение в прошлом сезоне в финале. Все ждут от «Локомотива» победы в этом году. В общем, давление в этой серии над «Локомотивом», а не над «Трактором», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Сегодня, 13 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду челябинский «Трактор». Игра начнётся в 19:00 мск.