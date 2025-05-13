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Сушинский: на «Локомотив» будет давить поражение в финале прошлого сезона

Сушинский: на «Локомотив» будет давить поражение в финале прошлого сезона
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский заявил, что на «Локомотив» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором» будет давить поражение в финале прошлого сезона. Напомним, в решающей серии прошлого года ярославский клуб проиграл «Металлургу» (0-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не вижу психологического превосходства «Локомотива» над «Трактором» перед финальной серией. На Ярославль как раз давит поражение в прошлом сезоне в финале. Все ждут от «Локомотива» победы в этом году. В общем, давление в этой серии над «Локомотивом», а не над «Трактором», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Сегодня, 13 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду челябинский «Трактор». Игра начнётся в 19:00 мск.

Матч «Локомотив» — «Трактор» 13 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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