Олимпийский чемпион рассказал, как изменился стиль игры в НХЛ

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал, как изменился стиль игры в Национальной хоккейной лиге.

— Что отметите в плей-офф НХЛ?

— Скажу, что североамериканский хоккей стремительно меняется. Уходит от упрощения, становится всё более быстрым и агрессивным. Раньше в НХЛ был культ бросков, на каком-то этапе он передался и нам, не случайно финалисты «Трактор» и «Локомотив» — одни из самых бросающих клубов КХЛ.

Но в этом сезоне бросков в НХЛ стало заметно меньше. Команды больше дорожат шайбой, если бросок выглядит пустоватым, то сохраняют её, находят неожиданные ходы. В связи с этим, кстати, ухудшилась средняя статистика вратарей — им уже не пуляют с любых точек, каждый бросок теперь более опасен, а хоккей стал более тонким.

Возьмите, например, лидера Востока «Вашингтон». В некоторых матчах с «Монреалем» и «Каролиной» у вратарей соперника не было высокой бросковой нагрузки, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.