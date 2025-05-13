Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион рассказал, как изменился стиль игры в НХЛ

Олимпийский чемпион рассказал, как изменился стиль игры в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал, как изменился стиль игры в Национальной хоккейной лиге.

— Что отметите в плей-офф НХЛ?
— Скажу, что североамериканский хоккей стремительно меняется. Уходит от упрощения, становится всё более быстрым и агрессивным. Раньше в НХЛ был культ бросков, на каком-то этапе он передался и нам, не случайно финалисты «Трактор» и «Локомотив» — одни из самых бросающих клубов КХЛ.

Но в этом сезоне бросков в НХЛ стало заметно меньше. Команды больше дорожат шайбой, если бросок выглядит пустоватым, то сохраняют её, находят неожиданные ходы. В связи с этим, кстати, ухудшилась средняя статистика вратарей — им уже не пуляют с любых точек, каждый бросок теперь более опасен, а хоккей стал более тонким.

Возьмите, например, лидера Востока «Вашингтон». В некоторых матчах с «Монреалем» и «Каролиной» у вратарей соперника не было высокой бросковой нагрузки, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Эдмонтон» уверенно реабилитировался за ошибку Драйзайтля. «Вегас» уже ничто не спасёт?
«Эдмонтон» уверенно реабилитировался за ошибку Драйзайтля. «Вегас» уже ничто не спасёт?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android