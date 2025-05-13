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Форвард «Сочи»: удивлён уходом лидеров из СКА, тяжело будет найти таких игроков, как они

Форвард «Сочи»: удивлён уходом лидеров из СКА, тяжело будет найти таких игроков, как они
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Нападающий «Сочи» Даниил Сероух удивился уходу ключевых игроков из состава санкт-петербургского СКА.

«Демидов – очень одарённый парень. Много работает над собой. У него всё в порядке в плане физики, видения площадки и техники. Если не в этом сезоне, то в следующем он точно проявит себя в НХЛ. К слову, для меня было неожиданностью, что из СКА ушло столько хоккеистов. Не только Демидов, но ещё Никишин, Грицюк, Бардаков, Кузнецов. Это хороший костяк игроков, который делал разницу на льду. Тяжело найти таких же хоккеистов, как они», — приводит слова Сероуха «Советский спорт».

Ранее нападающий СКА Павел Дедунов высказался о хоккеистах, которые перешли из санкт-петербургского клуба в команды НХЛ.

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