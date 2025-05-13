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Фастовский назвал двух претендентов на звание MVP Кубка Гагарина — 2025

Фастовский назвал двух претендентов на звание MVP Кубка Гагарина — 2025
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Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский считает нападающего «Трактора» Максима Шабанова и форварда «Локомотива» Александра Радулова главными претендентами на звание MVP Кубка Гагарина — 2025.

— Кто может стать MVP Кубка Гагарина? В числе кандидатов сейчас называют Максима Шабанова и Александра Радулова.
— Как раз вокруг этих игроков и крутятся все мнения, и они вполне обоснованны. Здесь можно ещё добавить вратарей, и посмотрим, как они сыграют. Но я считаю, что действительно Шабанов и Радулов — главные претенденты на это звание. Хотя в Ярославле могут молодые выстрелить. Даже совсем молодые, как Егор Сурин. А в «Тракторе» мне очень импонирует игра Виталия Кравцова. Я считаю, что он очень полезно играет и выполняет огромный объём черновой работы, которая на первый взгляд не заметна. Он не такой яркий, как Шабанов, но его полезность для команды очевидна. Так что могут быть разные варианты. Можно назвать и Григория Дронова, который здорово выглядит в этом плей-офф, — цитирует Фастовского «РБ Спорт».

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