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Капитан сборной Германии Зайдер выступил за участие российских хоккеистов в ЧМ и ОИ

Капитан сборной Германии Зайдер выступил за участие российских хоккеистов в ЧМ и ОИ
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Капитан сборной Германии и защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер выступил за участие российских хоккеистов в международных соревнованиях.

«Мы в НХЛ показываем, что можно найти способы играть с ними, ведь они лучшие в мире, а дела властей стран — это не моя забота. Конечно, мы бы хотели, чтобы лучшие игроки участвовали в турнире. Но я не вправе говорить от лица какого-либо правительства. Так что в целом, конечно, я за, но есть высшие силы, которые я не могу контролировать, и с этим нужно жить», — заявил Зайдер в интервью YouTube-каналу «От синей линии».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается в мае-июне 2025 года.

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