Форвард «Торонто» Доми оштрафован на максимальную сумму за толчок на борт Баркова

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Макс Доми оштрафован на $ 5 тыс. за толчок на борт капитана «Флориды Пантерз» Александра Баркова в концовке четвёртого матча серии, сообщает Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги. Эта сумма является максимально допустимой в соответствии с коллективным договором. Доми получил большой пятиминутный штраф. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

По итогам стычки были наказаны штрафами сразу четверо игроков: Брэд Маршан и Аарон Экблад («Флорида») — оба 10 минут за неспортивное поведение, а также — Бобби Макманн из «Торонто», получивший такой же штраф, и его товарищ по команде — Макс Доми, который был наказан на пять минут за толчок на борт.