«К счастью, не все в мире русофобы». Д. Васильев — о словах Зайдера про россиян на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил слова капитана сборной Германии и защитника «Детройт Ред Уингз» Морица Зайдера, сказавшего, что чемпионат мира был бы интереснее при участии российских хоккеистов.

«К счастью, не все в мире русофобы. Есть спортсмены, которые любят спорт вне зависимости от национальной принадлежности. Они ценят конкуренцию и великолепный, качественный спорт. Капитан сборной Германии по хоккею — из числа адекватных людей, которые оценивают соперников не по национальности, а по мастерству. Как только закончится СВО, таких высказываний в пользу России будет значительно больше.

Но здорово, что капитан сборной Германии высказался в пользу российского спорта, он смелый человек, в отличие от другого немца — Томаса Баха. Сейчас очень модно на Западе ругать Россию, и не только в спорте», — приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».