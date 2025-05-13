Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«К счастью, не все в мире русофобы». Д. Васильев — о словах Зайдера про россиян на ЧМ

«К счастью, не все в мире русофобы». Д. Васильев — о словах Зайдера про россиян на ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил слова капитана сборной Германии и защитника «Детройт Ред Уингз» Морица Зайдера, сказавшего, что чемпионат мира был бы интереснее при участии российских хоккеистов.

«К счастью, не все в мире русофобы. Есть спортсмены, которые любят спорт вне зависимости от национальной принадлежности. Они ценят конкуренцию и великолепный, качественный спорт. Капитан сборной Германии по хоккею — из числа адекватных людей, которые оценивают соперников не по национальности, а по мастерству. Как только закончится СВО, таких высказываний в пользу России будет значительно больше.

Но здорово, что капитан сборной Германии высказался в пользу российского спорта, он смелый человек, в отличие от другого немца — Томаса Баха. Сейчас очень модно на Западе ругать Россию, и не только в спорте», — приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Капитан сборной Германии Зайдер выступил за участие российских хоккеистов в ЧМ и ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android