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Форвард «Сочи» рассказал, почему он не хочет, чтобы его ребёнок занимался хоккеем

Форвард «Сочи» рассказал, почему он не хочет, чтобы его ребёнок занимался хоккеем
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Нападающий «Сочи» Даниил Сероух рассказал, что не хочет, чтобы его ребёнок занимался хоккеем, а выберет для него спорт полегче.

«Отдал бы сына на хоккей? Даже не знаю… Пока в раздумьях. Нужен ли ребёнку такой спорт? Я бы ему точно не пожелал такой карьеры, как у меня. Полегче бы чего-нибудь», — приводит слова Сероуха «Советский спорт».

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ Сероух набрал 37 (18+19) очков. 27-летний форвард «Сочи» забил пять голов в матче с «Динамо» (5:3). Сероух стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одном матче. Первым был Алексей Морозов. Всего в КХЛ Сероух набрал 48 (25+23) очков в 102 матчах.

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