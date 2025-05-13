Первый период матча ЧМ Норвегия — Германия не был доигран из-за огромной ямы во льду

Первый период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Норвегии и Германии не был доигран из-за огромной ямы во льду.

За 3,5 минуты до конца периода матч был остановлен. У борта образовалась огромная яма, кусок льда оказался отколот. Арбитры приняли решение не доигрывать первый период, а отпустить команды в раздевалки, пока работники арены устраняют проблемы со льдом. Оставшееся время команды доиграют во втором периоде.

Фото: кадр трансляции

Фото: кадр трансляции

Отметим, что к моменту остановки встречи сборная Германии вела со счётом 2:0. Голами отметились Ясин Эхлиз и Марк Михаэлис, забросивший шайбу в меньшинстве.