Первый период матча ЧМ Норвегия — Германия не был доигран из-за огромной ямы во льду
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Первый период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Норвегии и Германии не был доигран из-за огромной ямы во льду.
ЧМ-2025 . Группа B
13 мая 2025, вторник. 17:20 МСК
Норвегия
2-й период
1 : 4
Германия
0:1 Эхлиз (Штюцле, Михаэлис) – 04:51 0:2 Михаэлис (Эхлиз, Вагнер) – 16:10 (sh) 1:2 Мартинсен (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 19:50 (pp) 1:3 Стаховяк (Кагун) – 24:56 1:4 Самански (Райхель, Кельбле) – 26:46
За 3,5 минуты до конца периода матч был остановлен. У борта образовалась огромная яма, кусок льда оказался отколот. Арбитры приняли решение не доигрывать первый период, а отпустить команды в раздевалки, пока работники арены устраняют проблемы со льдом. Оставшееся время команды доиграют во втором периоде.
Фото: кадр трансляции
Фото: кадр трансляции
Отметим, что к моменту остановки встречи сборная Германии вела со счётом 2:0. Голами отметились Ясин Эхлиз и Марк Михаэлис, забросивший шайбу в меньшинстве.
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