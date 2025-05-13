Источник: Илья Ковальчук более 200 раз нарушил правила дорожного движения с 2024 года

Бывший нападающий «Спартака» и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук 210 раз нарушил правила дорожного движения с начала 2024 года, сообщает «Постньюс». Общая сумма взысканий составила 264 тыс. рублей, из них восемь штрафов на 15 тыс. экс-хоккеист пока не оплатил.

Чаще всего Ковальчука за рулём Mercedes-Benz V 250d штрафовали за превышение скорости (115 раз), езду по обочине или несоблюдение требований знаков и разметки (46 раз) и неправильную парковку (24 раза).

Примечательно, что в начале мая во время своего визита в Тверь Ковальчук по просьбе ГАИ записал видеоролик, в котором призвал водителей и пешеходов соблюдать ПДД, заявив, что выступает за безопасность на дорогах.