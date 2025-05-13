Майоров: после возвращения России придётся потрудиться, чтобы соответствовать уровню ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Борис Майоров считает, что после возвращения России на международную арену, российской сборной придётся потрудиться, чтобы соответствовать уровню хоккея ведущих сборных на чемпионате мира. Майоров привёл в пример недавнюю игру ЧМ между сборными Швеции и Финляндии (2:1).

«Вчера посмотрел пару матчей. Встреча Австрии и Словакии получилась не очень информативной с точки зрения анализа. А вот игра Швеции и Финляндии понравилась. Когда вернёмся на международную арену, нам придётся потрудиться, чтобы соответствовать тому уровню, который показывают хотя бы эти команды», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».