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Майоров: после возвращения России придётся потрудиться, чтобы соответствовать уровню ЧМ

Майоров: после возвращения России придётся потрудиться, чтобы соответствовать уровню ЧМ
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Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Борис Майоров считает, что после возвращения России на международную арену, российской сборной придётся потрудиться, чтобы соответствовать уровню хоккея ведущих сборных на чемпионате мира. Майоров привёл в пример недавнюю игру ЧМ между сборными Швеции и Финляндии (2:1).

«Вчера посмотрел пару матчей. Встреча Австрии и Словакии получилась не очень информативной с точки зрения анализа. А вот игра Швеции и Финляндии понравилась. Когда вернёмся на международную арену, нам придётся потрудиться, чтобы соответствовать тому уровню, который показывают хотя бы эти команды», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

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