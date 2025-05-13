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Вратарь «Локомотива» Исаев совершил эффектное спасение, отразив шайбу в шпагате

Вратарь «Локомотива» Исаев совершил эффектное спасение, отразив шайбу в шпагате
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт первый период счёт 0:0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
0 : 0
Трактор
Челябинск

В середине первого периода хоккеисты «Трактора» получили право на реализацию большинства. Игроки челябинского клуба провели несколько отличных комбинаций, одну из которых броском с острого угла завершал нападающий Владимир Ткачёв. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев совершил великолепное спасение — в шпагате он сумел отразить шайбу, летящую в угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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