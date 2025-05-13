Нападающие Светлаков и Радулов установили рекорды КХЛ по участию в финалах Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт первый период счёт 0:0.

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков стал первым игроком в истории КХЛ, сыгравшим в семи финалах Кубка Гагарина. По шесть финальных серий у Кирилла Петрова и Сергея Андронова. Светлаков — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов стал первым игроком, сыгравшим за четыре разные команды в финале Кубка Гагарина. Радулов — обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимского «Салавата Юлаева».