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Нападающие Светлаков и Радулов установили рекорды КХЛ по участию в финалах Кубка Гагарина

Нападающие Светлаков и Радулов установили рекорды КХЛ по участию в финалах Кубка Гагарина
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт первый период счёт 0:0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1-й период
0 : 0
Трактор
Челябинск

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков стал первым игроком в истории КХЛ, сыгравшим в семи финалах Кубка Гагарина. По шесть финальных серий у Кирилла Петрова и Сергея Андронова. Светлаков — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов стал первым игроком, сыгравшим за четыре разные команды в финале Кубка Гагарина. Радулов — обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимского «Салавата Юлаева».

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