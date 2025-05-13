«Локомотив» — «Трактор»: первый период первого матча финала КГ завершился со счётом 0:0

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После первого периода счёт 0:0.

Отличный шанс открыть счёт в матче имел нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв. В середине первого периода при игре в большинстве форвард бросал с острого угла, однако голкипер «Локомотива» Даниил Исаев совершил потрясающее спасение. Вратарь в шпагате отразил шайбу, летящую в пустой угол ворот.

Отметим, что период завершился со счётом 12:8 по броскам в пользу «Трактора».