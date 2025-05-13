Сборная Латвии обыграла Словению в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словении и Латвии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали латвийские хоккеисты со счётом 5:2.

Заброшенными шайбами в составе сборной Латвии отметились Кристиан Рубинс, Анри Равинскис, Мартиньш Дзиеркалс, Данс Лочмелис и Эдуард Тралмакс. За словенскую сборную голы забили Марцель Махковец и Блаж Грегорц. Отметим, что счёт в матче на 23-й минуте открыла сборная Словении.

Латвия одержала свою вторую победу в трёх сыгранных матчах в группе А. Словения уступила во всех трёх встречах.