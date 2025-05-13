Сборная Латвии обыграла Словению в матче чемпионата мира — 2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словении и Латвии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали латвийские хоккеисты со счётом 5:2.
ЧМ-2025 . Группа A
13 мая 2025, вторник. 17:20 МСК
Словения
Окончен
2 : 5
Латвия
1:0 Махковец (Симшич) – 22:40 1:1 Рубинс (Эгле, Андерсон) – 28:50 1:2 Равинскис (Тралмакс, Якс) – 32:02 1:3 Дзиеркалс (Андерсон, Комулс) – 32:23 2:3 Грегорц (Мацух) – 32:54 2:4 Лочмелис (Мамчицс, Тралмакс) – 33:45 2:5 Тралмакс (Рубинс) – 54:16
Заброшенными шайбами в составе сборной Латвии отметились Кристиан Рубинс, Анри Равинскис, Мартиньш Дзиеркалс, Данс Лочмелис и Эдуард Тралмакс. За словенскую сборную голы забили Марцель Махковец и Блаж Грегорц. Отметим, что счёт в матче на 23-й минуте открыла сборная Словении.
Латвия одержала свою вторую победу в трёх сыгранных матчах в группе А. Словения уступила во всех трёх встречах.
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