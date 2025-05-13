Германия обыграла Норвегию и возглавила группу B на чемпионате мира 2025 года

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Норвегии и Германии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержала немецкая сборная со счётом 5:2.

Голами в составе сборной Германии отметились Ясин Эхлиз, Марк Михаэлис, Войцех Стаховяк, Джош Самански и Фредерик Тиффельс, забросивший шайбу в пустые ворота. За норвежскую сборную шайбы забросили Андреас Мартинсен и Якоб Берглунд. Отметим, что первый период не был доигран из-за огромной ямы во льду. Оставшееся время было доиграно в начале второго периода.

Таким образом, Германия победила во всех трёх своих матчах в основное время и с девятью очками возглавила группу B.