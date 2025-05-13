Германия обыграла Норвегию и возглавила группу B на чемпионате мира 2025 года
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Норвегии и Германии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержала немецкая сборная со счётом 5:2.
ЧМ-2025 . Группа B
13 мая 2025, вторник. 17:20 МСК
Норвегия
Окончен
2 : 5
Германия
0:1 Эхлиз (Штюцле, Михаэлис) – 04:51 0:2 Михаэлис (Эхлиз, Вагнер) – 16:10 (sh) 1:2 Мартинсен (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 19:50 (pp) 1:3 Стаховяк (Кагун) – 24:56 1:4 Самански (Райхель, Кельбле) – 26:46 2:4 Берглунд (Сальстен, Бакке Ольсен) – 47:07 2:5 Тиффельс (Кагун, Штюцле) – 59:43 (pp)
Голами в составе сборной Германии отметились Ясин Эхлиз, Марк Михаэлис, Войцех Стаховяк, Джош Самански и Фредерик Тиффельс, забросивший шайбу в пустые ворота. За норвежскую сборную шайбы забросили Андреас Мартинсен и Якоб Берглунд. Отметим, что первый период не был доигран из-за огромной ямы во льду. Оставшееся время было доиграно в начале второго периода.
Таким образом, Германия победила во всех трёх своих матчах в основное время и с девятью очками возглавила группу B.
Комментарии
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