Морозов: в финал Кубка Гагарина вышли интересные команды — они покажут красивый хоккей
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о стартовавшем финале Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5) 0:2 Кадейкин – 43:35 (5x5)
«К тому, чтобы интрига сохранялась в плей-офф, мы стремились давно. В финале встречаются два победителя конференций, это произойдёт впервые в истории Лиги. Все готовы — города и болельщики, хорошая заполняемость дворцов. Интересные команды вышли в финал, которые, думаю, покажут красивый хоккей. Настрой всем нам дадут команды своей игрой. Желаю всем насладиться хоккеем, финалом в мае, что происходит впервые в КХЛ», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.
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