Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морозов: в финал Кубка Гагарина вышли интересные команды — они покажут красивый хоккей

Морозов: в финал Кубка Гагарина вышли интересные команды — они покажут красивый хоккей
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о стартовавшем финале Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин – 43:35 (5x5)    

«К тому, чтобы интрига сохранялась в плей-офф, мы стремились давно. В финале встречаются два победителя конференций, это произойдёт впервые в истории Лиги. Все готовы — города и болельщики, хорошая заполняемость дворцов. Интересные команды вышли в финал, которые, думаю, покажут красивый хоккей. Настрой всем нам дадут команды своей игрой. Желаю всем насладиться хоккеем, финалом в мае, что происходит впервые в КХЛ», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Вратарь «Локомотива» Исаев совершил эффектное спасение, отразив шайбу в шпагате
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android