Морозов: в финал Кубка Гагарина вышли интересные команды — они покажут красивый хоккей

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о стартовавшем финале Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».

«К тому, чтобы интрига сохранялась в плей-офф, мы стремились давно. В финале встречаются два победителя конференций, это произойдёт впервые в истории Лиги. Все готовы — города и болельщики, хорошая заполняемость дворцов. Интересные команды вышли в финал, которые, думаю, покажут красивый хоккей. Настрой всем нам дадут команды своей игрой. Желаю всем насладиться хоккеем, финалом в мае, что происходит впервые в КХЛ», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.