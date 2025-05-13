«Локомотив» — «Трактор»: второй период финала КГ завершился — 0:0, Радулов попал в штангу

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После второго периода счёт 0:0.
Во втором периоде хоккеисты «Локомотива» дважды играли в большинстве. Одно из удалений игроки «Трактора» получили за нарушение численного состава. Отличный момент, чтобы открыть счёт в матче упустил нападающий «Локомотива» Александр Радулов. Опытнейший форвард при выходе «2 в 1» решил сам бросить по воротам, но попал в штангу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
После второго периода счёт по броскам 24:18 в пользу «Трактора».
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