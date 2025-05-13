Радулов не дал забить лакросс-гол Шабанову, мощным силовым приёмом повалив его на лёд

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После второго периода счёт 0:0.

В середине второго периода нападающий «Трактора» Максим Шабанов оказался один перед вратарём «Локомотива» Даниилом Исаевым, но не смог переиграть голкипера. Затем форвард подобрал шайбу за воротами и попытался забить лакросс-гол, однако ему помешал нападающий Александр Радулов. Опытный форвард мощным силовым приёмом сбил с ног Шабанова, который не сразу смог подняться со льда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.