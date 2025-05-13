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Радулов не дал забить лакросс-гол Шабанову, мощным силовым приёмом повалив его на лёд

Радулов не дал забить лакросс-гол Шабанову, мощным силовым приёмом повалив его на лёд
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После второго периода счёт 0:0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин – 43:35 (5x5)    

В середине второго периода нападающий «Трактора» Максим Шабанов оказался один перед вратарём «Локомотива» Даниилом Исаевым, но не смог переиграть голкипера. Затем форвард подобрал шайбу за воротами и попытался забить лакросс-гол, однако ему помешал нападающий Александр Радулов. Опытный форвард мощным силовым приёмом сбил с ног Шабанова, который не сразу смог подняться со льда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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